Друга дружина телеведучого Володимира Остапчука, який раніше вів шоу "Маска", вирішила заговорити про цікаву для дівчат тему.

Нещодавно Крістіна Гірник повернулася в Україну після поїздки до Відня, а її чоловік Володимир Остапчук продовжує залишатися закордоном і не коментує чутки про можливе розставання. Кілька тижнів не публікує кадрів один з одним і натякає на проблеми в особистому житті.

При цьому щоразу в Інстаграм кожен із них намагається привернути увагу й іншими способами.

«Нехай це буде моє «до». Сьогодні вранці буде домашня косметологія. Жодної магії, це просто сироватка, з високою концентрацією ацетил-гексапептиду-8, який під дією мезоролеру глибоко проникає в шкіру і немов «прає» м'язову пам'ять.

Усі зморшки, що з'являються згодом через активну міміку обличчя – просто розслабляються, стираються», - висловилася Христина.

На своїй сторінці в Instagram Крістіна Гірник несподівано згадала про свого колишнього хлопця.

"Історія цього аромату для мене несе тільки приємні спогади, колись дуже давно їх мені подарував мій хлопець, і завжди подобалося, коли я наносила його. Дуже такий він жіночий і магнітний.

А потім я про цей аромат забула років на 12 і ось раптом, нещодавно почула на подрузі ... і все: посмішка відразу на обличчі, я навіть не могла зупинитися робити їй компліменти, тому побігла і придбала знову, щоб відчувати і повертатися подумки в якісь. то приємні моменти моєї душі", - зізнається Гірник.

Нагадаємо, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука після натяків про негаразди у сім'ї здивувала новою заявою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука поділилася кумедними історіями під час мандрівок.