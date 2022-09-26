Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк некоторое время находилась в Европе, где встретилась со своими подругами. Как сообщила Кристина, сегодня она возвращается домой в Украину. На своей странице в Instagram, она решила рассказать, чему научилась в таких путешествиях.

В частности, Кристина Горняк рассказала, что теперь она знает, как простоять во всех очередях на вокзале, чтобы купить себе кофе и сэндвич. А потом не купить их в кафе и потом на последних минут забежать в супермаркет, выстоять снова очередь и купить таки кофе, которое окажется экспрессо, потому что перепутали. Также с ней было такое, что она забегала не у свой вагон.

"Теперь я знаю, как это забежать не у свой вагон. Перебороть свой страх на ходу, пройдясь между вагонами, фух и повсюду успеть. А и заляпать белую футболочку кофе", - рассказала Кристина Горняк.

Кроме того, Кристина Горняк призналась, что ее ждет 30 часов в дороге. Впереди нотариуса ждут 4 пересадки и 8 часов до Чопа. После этого она планирует пообедать с подругой в Ужгороде, а после проехать еще 14 часов в поезде, чтобы добраться к Киеву.

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