Не так давно Кристина Горняк вернулась в Украину после поездки в Вену, а ее супруг Владимир Остапчук продолжает оставаться заграницей и не комментирует слухи о возможном расставании. Пара несколько недель не публикует кадров друг с другом и намекает на проблемы в личной жизни.
При этом каждый раз в Инстаграм каждый из них старается привлечь внимание и другими способами.
«Пусть это будет мое «до». Сегодня с утра будет домашняя косметология. Никакой магии, это просто сыворотка, с высокой концентрацией ацетил-гексапептида-8, который под действием мезоролера глубоко проникает в кожу и словно «стирает» мышечную память.
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Все морщины, что появляются со временем через активную мимику лица – просто расслабляются, стираются» - высказалась Кристина.
На своей странице в Instagram Кристина Горняк неожиданно вспомнила о своем бывшем парне.
"История этого аромата для меня несет только приятные воспоминания, когда-то очень давно их мне подарил мой парень, и всегда нравилось когда я наносила его. Очень такой он женский и магнитный.
А потом я об этом аромате забыла лет на 12 и вот вдруг, недавно услышала на подруге… и все: улыбка сразу на лице, я даже не могла остановиться делать ей комплименты, поэтому побежала и приобрела снова, чтобы чувствовать и возвращаться мысленно в какие-то приятные моменты моей души", — признается Горняк.
Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука после намеков о неладах в семье удивила новым заявлением.
Также Politeka писала, что жена Остапчука поделилась забавными историями во время путешествий.