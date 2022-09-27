Жена Остапчука Кристина Горняк дала честный ответ на вопрос, что с Вовой?

Жена популярного украинского шоумена и звезды шоу «Маска» Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк является активным пользователем социальных сетей. В своем Instagram-блоге она подробно рассказывает о своей жизни и делится самым сокровенным.

Сейчас молодая женщина возвращается в Украину из Европы.

По дороге домой ее ждали четыре пересадки и на одном из вокзалов Кристине сделал сюрприз ее брат и приехал к ней, чтобы пообщаться.

«Я так выкрикнула от радости, когда увидела его за окном. Время пролетело очень быстро», - призналась она.

После этого Горняк ждали долгие часы поездки, и чтобы себя занять она решила поболтать с подписчиками своей страницы. Горняк устроила традиционную рубрику «вопрос-ответ» и один из фолловеров на фоне слухов о разводе супругов спросил женщину, что с Вовой?

«Вроде бы все хорошо. Жив, здоров, завтра празднует день рождения. Не забудьте поздравить», – отвечала она.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.