Кристина Горняк отдыхала в столице Австрии Вене и поделилась еще несколькими эффектными фотографиями из поездки. В последнее время супруга Остапчука заставила поклонников волноваться постоянными намеками на проблемы личной жизни.

На этот раз на своей странице в Instagram Кристина обратилась к украинцам, активно поддержавшим ее в непростое для всех нас время.

"Директ забит поддержкой!!! Честно говоря очень благодарна, и поняла, что кроме собственных внутренних опор еще можно найти их здесь, но: мои грустные глаза и посты - исключительно моя внутренняя боль, относительно ситуации в нашей Украине!!!! Поэтому не стоит добавлять драматических красок в мою жизнь, потому что кому-то так хочется, или кажется! 😜", — признается Горняк.

Она тоже напомнила свой жизненный лозунг.

"Моя жизнь слишком интересна, чтобы тратить ее на драму, особенно в такое сложное время во всем мире! ЖИТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС - мой лозунг, помните? Всех цем", - добавила жена Остапчука.

Поклонники в комментариях поддержали Кристину: "не знаем, что там у вас с Остапчуком случилось, но вы очень крепкая женщина, вдохновляете других, счастья вам, Кристина", " Вы невероятная ❤️", "Вы очень хорошая девушка. Все будет хорошо, берегите себя 🙏".

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

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