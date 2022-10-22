Відома артистка Ірина Білик розповіла про прем'єру нової пісні і про що її просили шанувальники.

Популярна українська співачка Ірина Білик, яка з початку війни активно гастролює за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото та дала почути фрагмент нової пісні.

Як видно, для афіші Ірина знялася у чорно-білих тонах, у неї на голові світла шапка, волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж. У публікації можна почути фрагмент нової пісні артистки: "Я буду".

А у підписі до публікації Білик напсіала: "Все частіше я чую ваші прохання повернути в мій репертуар вже відомі пісні, що надихають і заспокоюють, у такий нелегкий для України час. Пісня "Я буду" нагадує мені, що сила Божої любові обов'язково врятує нас. І я у це вірю!".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Чудова і неповторна!", "Я пам'ятаю, як у подруги був альбом nova на касеті, старий магнітофон. Ми збиралися і танцювали, виросли на ваших піснях! Ви неймовірна", "Дуже хороша робота", "Ваші пісні українською – кристально-чисті та ніжні", "Люблю цю пісню", "Пісні Ірини українською мовою це щось неймовірне. Знаю на згадку кожну пісню з першого альбому", "Супер! Круті, класні пісні у Вас, Ірино, українською мовою! Творчих зльотів та якнайшвидшої перемоги нам усім!", "Як завжди, красива та сильна".

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