Популярная украинская певица Ирина Билык, которая с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото и дала услышать фрагмент новой песни.

Как видно, для афиши Ирина снялась в черно-белых тонах, у нее на голове светлая шапка, волосы распущены, а на лице легкий макияж. В публикации можно услышать фрагмент новой песни артистки: "Я буду".

А в подписи к публикации Билык напсиала: "Все чаще я слышу ваши просьбы вернуть в мой репертуар уже известные вдохновляющие и успокаивающие песни в такое нелегкое для Украины время. Песня "Я буду" напоминает мне, что сила Божьей любви обязательно спасет нас. И я в это верю!".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Великолепная и неповторимая!", "Я помню, как у подруги был альбом nova на кассете, старый магнитофон. Мы собирались и плясали, выросли на ваших песнях! Вы невероятная", "Очень хорошая работа", "Ваши песни на украинском – кристально-чистые и нежные", "Обожаю эту песню", "Песни Ирины на украинском языке это что-то невероятное. Знаю на память каждую песню из первого альбома", "Супер! Крутые, классные песни у Вас, Ирина, на украинском языке! Творческих взлетов и скорейшей победы нам всем!", "Как всегда, красивая и сильная".

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