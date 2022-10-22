Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова вирішила розповісти про себе та познайомитися з шанувальниками.

"Привіт. Давно з вами не спілкувалися. Мене звати Марина Боржемська. Я виступаю за активний спосіб життя. Своє покликання я відчуваю у тому, щоб зробити нашу націю сильною, могутньою та здоровою. Я все для цього робила, роблю та буду робити. Вже багато років худну людей та навчаю правильному способу життя, збалансованому харчуванню та спорту", — пише зірка.

Тому, додає Марина, багато хто знає її як тренера проекту «Зважені та щасливі».

"Це прекрасна сторінка мого життя. І я неймовірно щаслива, що долучилася до цього проекту та допомагала людям змінювати себе та своє життя на краще", — зізнається Боржемська.

"Також не так давно (хоча вже здається, що у іншому житті🙈) ми знімали проект «Щаслива за 7 днів». Об’їздили Україну, познайомилися з величезною кількістю мотивованих та гарних людей. Зробили їх ще трішки здоровішими та щасливішими", — пригадує тренерка.

При цьому про особисте життя Боржемська розповідати не стала. У 2018 році вона розлучилася зі своїм чоловіком, боксером В'ячеславом Узелковим після 20 років сімейного життя. У шлюбі у пари народилося двоє дітей – син Роберт та дочка Олівія.

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