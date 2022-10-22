Шеф-кухар Ольга Мартиновська, яка разом з Ектором Хіменесом-Браво та Володимиром Ярославським є суддею шоу "Мастер Шеф", показала, чим займається за кордоном.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ольга розмістила ефектне відео з благодійної званої вечері, до організації якої вона долучилася. Там також виступала Тіна Кароль, якій Мартиновська в своїй публікації приділила окрему увагу.

"Рідко, але в діректі прилітає неконструктивна критика з приводу нашої благодійної діяльності. Та я не зважаю, бо завжди живу і роблю по совісті - решта мене не цікавить, хто що скаже, то їх проблеми. Вся команда фонду матиме, що розказати нащадкам. Обожнюю цих крутих і безкінечно відданих людей... А Тіна то взагалі душа! Тіна Кароль. Вона така крута!!!", — додала зірка "Мастер Шеф".





"Ми їздимо і робимо це не аби як, а намагаємося тримати рівень, аби достойно висвітлювати обличчя України - смачною якісною їжею, найкращим голосом, найкращим декором, ретельним підходом в організаційних моментах, історичними лотами для аукціону! Я чула чимало відгуків, коли наші шефи в Європі робили благодійні вечері і гостям було несмачно😵‍💫. Мені завжди прикро за це(( але знову ж таки - кожен по своїй совісті…", — додала Мартиновська.

Нагадаємо, Мартиновська з "Мастер Шеф" далеко від батьківщини показала свою підрослу дочку.

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