В этот раз на своей странице в Instagram Ольга разместила эффектное видео с благотворительного званого ужина, к организации которого она присоединилась. Там также выступала Тина Кароль, которой Мартыновская в своей публикации уделила особое внимание.

"Редко, но в директе прилетает неконструктивная критика по поводу нашей благотворительной деятельности. Но я не обращаю внимания, потому что всегда живу и делаю по совести - остальные меня не интересуют, кто что скажет, то их проблемы. Вся команда фонда будет иметь, что рассказать потомкам. Обожаю этих крутых и бесконечно преданных людей... А Тина это вообще душа! Тина Кароль. Она такая крутая!!!", - добавила звезда "Мастер Шеф".





"Мы ездим и делаем это не абы как, а стараемся держать уровень, чтобы достойно освещать лицо Украины - вкусной качественной едой, лучшим голосом, лучшим декором, тщательным подходом в организационных моментах, лотами для аукциона!Я слышала немало отзывов, когда наши шефы в Европе делали благотворительные ужины и гостям было невкусно.😵‍💫. Мне всегда досадно за это(( но опять же - каждый по своей совести...", - добавила Мартыновская.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" вдали от родины показала свою подросшую дочь.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

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