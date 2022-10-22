Популярна українська реперша Alyona Alyona (Олена Савраненко), яка з початку війни активно гастролює за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала кадри з нової фотосесії, на яких показала результати схуднення.

Як відомо, Alyona Alyona прославилася в Україні та за її межами, як чарівна пампушка-реперша. Однак тепер можна побачити, що вона здорово схудла. У новій зйомці артистка постала в облягаючих лосинах та світлій футболці, а зверху одягла строкату накидку.

У підписі до публікації Олена розповіла, що довго йшла до схуднення, і тепер його результати помітні всім довкола.

"А ти щось схудла, ні? Останнім часом, ну кооожен вже запитав мене про це. Так, трохи є. Помітно? А зараз буде багато тексту про хаос. І про гармонію. Про те, що є. І те, до чого я прагну... У січні я вирішила взятися за хаос і трансформувати його в гармонію. Потім пів року мене трясла війна за плечі. І в цьому ще більшому хаосі, я навчилася чути себе і концентруватися. І почала йти до гармонії. Життя підкинуло добрих людей на шляху, які надихнули. Потім людей, які допомогли знаннями. А далі книги, музику, місця і справжню любов. Періодично ставлячи підніжки і випробовуючи, звісно. І забравши великий шмат здоров'я, як компенсацію за попередній хаос", - поділилася Альона.

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