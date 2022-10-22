Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры из новой фотосессии, на которых показала результаты похудения.

Как известно, Alyona Alyona прославилась в Украине и за ее пределами, как очаровательная пышечка-рэперша. Однако, теперь можно увидеть, что она здорово похудела. В новой съемке артистка предстала в облегающих лосинах и светлой футболке, а сверху надела пеструю накидку.

В подписи к публикации Алена рассказала, что долго шла к похудению, и теперь его результаты заметны всем вокруг.

"А ты что-то похудела, нет? В последнее время, ну каждый уже спросил меня об этом. Да, немного есть. Заметно? А сейчас будет много текста о хаосе. И о гармонии. О том, что есть. И то, к чему я стремлюсь. В январе я решила взяться за хаос и трансформировать его в гармонию. Потом полгода меня трясла война за плечи. И в этом еще большем хаосе, я научилась слышать себя и сконцентрироваться. И принялась идти к гармонии. Жизнь подбросила добрых людей на пути, которые вдохновили. Затем людей, которые помогли знаниям. А дальше книги, музыку, места и настоящую любовь. Периодически ставя подножки и испытывая, конечно. И забрав большой кусок здоровья как компенсацию за предыдущий хаос", - поделилась Алена.

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