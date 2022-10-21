Там у гурту вже розписано щільний графік. Учасники KAZKA не лише даватимуть благодійні концерти, а й зустрічатимуться з важливими людьми, аби нагадати про війну в Україні.

В Японії учасники гурту відвідали одне з міст, яке постраждало від ядерного бомбардування в 1945 році, — Хіросіму.

"Ми були в Хіросімі 💔 Місті, що майже 80 років тому пережило страшну трагедію — атомне бомбардування. Сьогодні ми відвідали сучасний музей та меморіал на місці, де безпосередньо стався вибух. Побачили страшні кадри, від яких холодно та моторошно", — пише Олександра Зарицька.

Солістка KAZKA також висловилася про ядерні погрози з боку росії.

"Але найстрашніше те, що просто зараз, у 2022 році, Україні чи не щодня погрожують ядерним ударом. Саме тому ми ініціювали візит в Хіросіму. Наші місія та обов‘язок — розповідати про те, що сьогодні відбувається вдома. Про варварські методи агресора, що силою нав‘язує нам свою волю. Але ми не здамося. І обов‘язково переможемо ❤️", — наголосила артистка.

Співачка додала, що поки вони лише усвідомлюють все, що побачили, та готують для шанувальників відеоматеріали з місця трагедії в Хіросімі.

Нагадаємо, солістка "KAZKA" Зарицька знайшла своє місце сили в Україні.

Також Politeka писала, що солістка "KAZKA" Зарицька без сорому показала, як виглядає у звичайному житті.

Як Politeka повідомляла, солістка "KAZKA" Зарицька показала промовисте відео про те, чому рф це зло.