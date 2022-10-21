Там у группы уже расписан плотный график. Участники KAZKA будут не только давать благотворительные концерты, но и встречаться с важными людьми, чтобы напомнить о войне в Украине.
В Японии участники группы посетили один из городов, пострадавших от ядерной бомбардировки в 1945 году, — Хиросиму.
"Мы были в Хиросиме 💔 Городу, почти 80 лет назад пережившему страшную трагедию — атомную бомбардировку. Сегодня мы посетили современный музей и мемориал на месте, где произошел взрыв. Увидели страшные кадры, от которых холодно и жутко", — пишет Александра Зарицкая. .
Солистка KAZKA также высказалась о ядерных угрозах со стороны россии.
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"Но самое страшное, что прямо сейчас, в 2022 году, Украине чуть ли не каждый день угрожают ядерным ударом. Именно поэтому мы инициировали визит в Хиросиму. Наши миссия и обязанность — рассказывать о том, что сегодня происходит дома. О варварских методах агрессора, что силой навязывает нам свою волю. Но мы не сдадимся. И обязательно победим ❤️", - подчеркнула артистка.
Певица добавила, что пока они осознают все, что увидели, и готовят для поклонников видеоматериалы с места трагедии в Хиросиме.
Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.
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Как Politeka сообщала, солистка "KAZKA" Зарицкая показала красноречивое видео о том, почему рф это зло.