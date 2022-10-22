Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кумедне відео, на якому показала стильний образ та викликала підозри про вагітність.

Як видно, на новому відео Дашу знято на вулицях французької столиці Парижа. Перед камерою дівчина з'явилася у стильному аутфіті – на ній чорні шкіряні штани, майка в тон та темний смугастий піджак оверсайз. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі вона в момент відео одягає модні сонцезахисні окуляри.

Шанувальники тут же почали коментувати нове відео Квіткової, деякі навіть запідозрили її у вагітності: "Це дуже стильно", "Така гарненька", "Підкажіть, якого бренду штани?", "Дашенька, що за сумка?", "Красуня", "Здалося чи вагітна?", "Після цього відео відразу захотілося змінити весь гардероб на все чорне", "Округлів ваш животик. Можливо за другим йдете?", "Занадто модельно", "Ваші фото з Парижа чудові", "Така чарівна Дарина" .

Нагадаємо, "Спонсоруй і далі рашку": Лорак потрапила під лють українців після прем'єри російської пісні.

Як повідомляла Politeka, "Пара року": Решетник з дружиною вбралися у національні костюми і захопили знімком.

Також Politeka писала, що Як сестри: Брежнєва і TAYANNA після дуетного треку влаштували незвичайну фотосесію.