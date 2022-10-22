Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила забавное видео, на котором показала стильный образ и вызвала подозрения о беременности.

Как видно, на новом видео Даша запечатлена на улицах французской столицы Парижа. Перед камерой девушка появилась в стильном аутфите – на ней черные кожаные штаны, майка в тон и темный полосатый пиджак оверсайз. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице она в момент видео надевает модные солнцезащитные очки.

Поклонники тут же принялись комментировать новое видео Квитковой, некоторые даже заподозрили ее в беременности: "Это очень стильно", "Такая хорошенькая", "Подскажите, какого бренда штаны?", "Дашенька, что за сумка?", "Красотка", "Показалось или беременна?", "После этого видео сразу захотелось сменить весь гардероб на все черное", "Округлел ваш животик. Возможно за вторым идете?", "Слишком модельно", "Ваши фото из Парижа великолепны", "Такая волшебная Дарья".

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