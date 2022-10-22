Як пише Politeka.net , Катерина Кухар - відома українська прима-балерина, яка судить проект "Танці зі зірками". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
"Немає людини, яка могла б бути островом сама по собі: кожна людина є частиною материка, частиною суші;
І якщо хвиля знесе в море берегову скелю, менше стане Європа.
І якщо змиє край мису або зруйнує твій замок чи друга твого…
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Смерть кожної людини применшує мене, тому що я єдиний з усім людством, а тому не питай ніколи, по кому дзвонять: вони дзвонять по тобі", - написала Кухар.
Фанати, включаючи Санту Дімопулос та дружину Євген Кошового, поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:
"Як завжди", "Прекрасні слова", "Ви такі геніальні!", "Все так і є", "У вас блискучі фото! Як завжди з бездоганним смаком. І витонченістю!".
Напомним, Кухар из "Танців з зірками" пленила видом в белом платье рядом с мужем
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