Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - известная украинская прима-балерина, которая судит проект "Танці з зірками". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Нет человека, который мог бы быть островом сам по себе: каждый человек является частью материка, частью суши;

И если волна снесет в море береговую скалу, меньше станет Европа…

И если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего…

Смерть каждого человека умаляет и меня, потому что я един со всем человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонят колокола: они звонят по тебе", - написала Кухар.

Фанаты, включая Санту Димопулос и жену Евгений Кошевого, поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Как всегда", "Прекрасные слова", "Вы так гениальны!", "Все так и есть", "У вас блестящие фото! Как всегда с безупречным вкусом. И изяществом!".

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" пленила видом в белом платье рядом с мужем

А еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" с мужем попала в неприятности и обратилась к украинцам

Также Politeka сообщала, что Кухар призналась, что изменилось на восьмом месяце войны



