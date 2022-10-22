Актриса та дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук розповіла про загибель рідних та знайомих свого чоловіка в Маріуполі.

Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Божков родом з Маріуполя, до повномасштабного вторгнення рф там залишалося багато його рідних та знакомих. В інтерв'ю Аліні Доротюк Ганна Саліванчук розповіла, як в окупованому місті гинули близькі її чоловіка.

"Багато знайомих, хто померли. Просто поховані в одній могилі братській. Це була дуже така важка ситуація, ми це переживали. Його однокласники, його хрещена мама, яку звідти вивозили... вони просто сиділи в підвалах, замерзли і вмерли від того, що замерзли", - розповіла актриса.

У Маріуполі також жила бабуся продюсера, але її вдалося вивезти зі зруйнованого російськими окупантами міста.

"Була бабуся, яку ми вивезли десь через три тижні, здається. Дуже важко її вивозили. Вона сиділа весь час у підвалі, захворіла дуже сильно. Потім знайшлися люди, які її вивезли. Вона потім потрапила в якесь село, яке було в окупації. Але вивезли з Маріуполя. Там поряд усі будинки були вже знесені", - пригадує Саліванчук.

Зараз, на щастя, бабуся Олександра перебуває в безпеці, в Києві. При цьому батьки продюсера "Квартал 95" вже близько 16 років живуть під Києвом.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зворушила українок талантами маленького сина.