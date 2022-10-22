Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.
Божков родом з Маріуполя, до повномасштабного вторгнення рф там залишалося багато його рідних та знакомих. В інтерв'ю Аліні Доротюк Ганна Саліванчук розповіла, як в окупованому місті гинули близькі її чоловіка.
"Багато знайомих, хто померли. Просто поховані в одній могилі братській. Це була дуже така важка ситуація, ми це переживали. Його однокласники, його хрещена мама, яку звідти вивозили... вони просто сиділи в підвалах, замерзли і вмерли від того, що замерзли", - розповіла актриса.
У Маріуполі також жила бабуся продюсера, але її вдалося вивезти зі зруйнованого російськими окупантами міста.
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"Була бабуся, яку ми вивезли десь через три тижні, здається. Дуже важко її вивозили. Вона сиділа весь час у підвалі, захворіла дуже сильно. Потім знайшлися люди, які її вивезли. Вона потім потрапила в якесь село, яке було в окупації. Але вивезли з Маріуполя. Там поряд усі будинки були вже знесені", - пригадує Саліванчук.
Зараз, на щастя, бабуся Олександра перебуває в безпеці, в Києві. При цьому батьки продюсера "Квартал 95" вже близько 16 років живуть під Києвом.
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