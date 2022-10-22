Актриса и жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук рассказала о гибели родных и знакомых своего мужа в Мариуполе.

Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

Божков родом из Мариуполя, до полномасштабного вторжения россии там оставалось много его родных и знакомых. В интервью Алине Доротюк Анна Саливанчук рассказала, как в оккупированном городе погибали близкие ее мужа.

"Многие знакомые, кто умерли. Просто похоронены в одной братской могиле. Это была очень такая тяжелая ситуация, мы это переживали. Его одноклассники, его крестная мама, которую оттуда вывозили... они просто сидели в подвалах, замерзли и умерли от того, что замерзли", - рассказала актриса.

В Мариуполе также жила бабушка продюсера, но ее удалось вывезти из разрушенного российскими оккупантами города.

"Была бабушка, которую мы вывезли где-то через три недели, кажется. Очень тяжело ее вывозили. Она сидела все время в подвале, заболела очень сильно. Потом нашлись люди, которые ее вывезли. Она потом попала в какую-то деревню, которая была в оккупации. Но вывезли из Мариуполя. Там рядом все дома уже были снесены", - вспоминает Саливанчук.

Сейчас, к счастью, бабушка Александра находится в безопасности в Киеве. При этом родители продюсера "Квартал 95" уже около 16 лет живут под Киевом.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.