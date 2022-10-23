Дженніфер Лопес без яскравої косметики постаралася розповісти, як можна і почуватися молодшою.

Як повідомляє Politeka.net, 53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес другий рік займається своїм косметичним брендом і намагається привернути увагу до догляду за собою. За словами артистки, вона знає прості секрети краси і вже навчилася уникати та запобігати появі зморшок.

Нерідко Дженніфер наголошує, що нібито не користується уколами краси, але ходить до косметолога і дуже стежить за собою.

"Ви вперше почули це тут... коли ти почуваєшся красивою, тоді ти виглядаєш красивою" - заявила Дженніфер.

У мережі відповіли на звернення артистки: «Мати таку шкіру благословення; Точно! Дуже explicado неможливо; Люблю це повідомлення ❤; 👏 дякую; Беллісіма 😇; Це справді дуже цікаво; вона робить усе заради себе; Щось ще ховає».

Раніше на показі Ralph Lauren весна 2023 Лопес і Аффлек з'явилися в класичному вбранні і здивували публіку. Також пара навіть встигла влаштувати спільну зйомку та здивувала досить посвіжілим виглядом.

На відео Дженніфер позувала у довгій чорній сукні у тонку смужку вирізом із колекції Ralph Lauren Pre-Fall. Вартість вбрання склала 3290 доларів, а взято образ із цьогорічної колекції.

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