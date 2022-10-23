Дженнифер Лопес без яркой косметики постаралась рассказать, как можно быть и чувствовать себя моложе.

Как сообщает Politeka.net, 53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес второй год занимается своим косметическим брендом и старается привлечь внимание к уходу за собой. По словам артистки, она знает простые секреты красоты и уже научилась избегать и предотвращать появление морщин.

Нередко Дженнифер обращает внимание, что якобы не пользуется уколами красоты, но ходит к косметологу и очень следит за собой.

«Вы впервые услышали это здесь... когда ты чувствуешь себя красивой, тогда ты выглядишь красивой» - заявила Дженнифер.

В сети ответили на обращение артистки: «Иметь такую кожу благословление; Точно! Mejor explicado невозможно; Люблю это сообщение ❤; 👏 спасибо; Беллисима 😇 ; Это правда очень интересно; она делает все ради себя; Что-то еще скрывает».

Ранее на показе Ralph Lauren весна 2023 Лопес и Аффлек появились в классическиз нарядах и удивили публику. Также пара даже успела устроить совместную съемку и удивила довольно посвежевшим видом.

На видео Дженнифер позировала в длинном черном платье в тонкую полоску вырезом из коллекции Ralph Lauren Pre-Fall. Стоимость наряда составила 3290 долларов, а взят образ из коллекции этого года.

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