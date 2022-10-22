Ведуча Марічка Падалко у традиційній добірці новин, що найбільш обговорюються за останню добу, порушила кілька важливих тем.

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська телеведуча Марічка Падалко розповіла, що ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту біля Херсона у комендантську годину, коли люди не могли постраждати. А російські окупанти могли. Також стало відомо про катастрофічні наслідки ймовірних намірів росіян підірвати дамбу на Каховській ГЕС.

Падалко розповіла, що на даний момент в Україні ліквідовано 10 іранських інструкторів, які консультували росіян щодо дронів-камікадзе. А нещодавно у мережі з'явилося відео з окупантами.

«Росіяни як росіяни – де б не були, вони крадуть. Пральні машини поки що очолюють список речей, яким їм не вистачає вдома найбільше (відео 4)» - додала Падалко.

Вона обговорила історію маленького Єгора – наочна ілюстрація того горя, яке Росія принесла Україні (відео 6).

«Фото дня: світ у захваті від краматорських собак, які вишукувалися у чергу за кормом, який волонтери World Kitchen розмістили поряд із трубою. "Я такого не бачив ніде у світі" - підписав фото один із волонтерів організації (фото 1)» додала Марічка.

Нагадаємо, Марічка Падалко розкрила, як наші воїни відбивають нескінченні атаки окупантів.

Також Politeka писала, що Марічка Падалко висловилася про останні удари окупантів та їхні проблеми на кордонах.

Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Падалко показала рідкісні фото з дочкою-підлітком.