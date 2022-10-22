Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведуща Маричка Падалко рассказала, что ЗСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту возле Херсона в комендантский час, когда люди не могли пострадать. А российские оккупанты могли. Также стало известно, о катастрофических последствиях вероятных намерений россиян взорвать дамбу на Каховской ГЭС.
Падалко рассказала, на данный момент в Украине ликвидировано 10 иранских инструкторов, которые консультировали россиян по поводу дронов-камикадзе. А недавно в сети появилось видео с оккупантами.
«Россияне как россияне – где бы ни были, они воруют. Стиральные машины пока возглавляют список вещей, которым им не хватает дома больше всего (видео 4)» - добавила Падалко.
Она обсудила и историю маленького Егора – наглядная иллюстрация того горя, которое Россия принесла Украине (видео 6).
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«Фото дня: мир в восторге от краматорских собак, которые выискивались в очередь за кормом, который волонтеры World Kitchen разместили рядом с трубой. "Я такого не видел нигде в мире" - подписал фото один из волонтеров организации (фото 1)» добавила Маричка.
Напомним, Маричка Падалко раскрыла, как наши воины отражают бесконечные атаки оккупантов.
Также Politeka писала, что Маричка Падалко высказалась о последних ударах оккупантов и их проблемах на границах.
Как Politeka сообщала, звезда "1+1" Падалко показала редкие фото с дочерью-подростком.