Ведущая Маричка Падалко в традиционной подборке самых обсуждаемых за последние сутки новостей подняла несколько важных тем.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведуща Маричка Падалко рассказала, что ЗСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту возле Херсона в комендантский час, когда люди не могли пострадать. А российские оккупанты могли. Также стало известно, о катастрофических последствиях вероятных намерений россиян взорвать дамбу на Каховской ГЭС.

Падалко рассказала, на данный момент в Украине ликвидировано 10 иранских инструкторов, которые консультировали россиян по поводу дронов-камикадзе. А недавно в сети появилось видео с оккупантами.

«Россияне как россияне – где бы ни были, они воруют. Стиральные машины пока возглавляют список вещей, которым им не хватает дома больше всего (видео 4)» - добавила Падалко.

Она обсудила и историю маленького Егора – наглядная иллюстрация того горя, которое Россия принесла Украине (видео 6).

«Фото дня: мир в восторге от краматорских собак, которые выискивались в очередь за кормом, который волонтеры World Kitchen разместили рядом с трубой. "Я такого не видел нигде в мире" - подписал фото один из волонтеров организации (фото 1)» добавила Маричка.

Напомним, Маричка Падалко раскрыла, как наши воины отражают бесконечные атаки оккупантов.

Также Politeka писала, что Маричка Падалко высказалась о последних ударах оккупантов и их проблемах на границах.

Как Politeka сообщала, звезда "1+1" Падалко показала редкие фото с дочерью-подростком.