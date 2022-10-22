Українська співачка, телеведуча та кума Михайла Хоми (Дзідзьо) Ольга Цибульська з початку повномасштабної війни не планувала покидати Україну, але зараз не витримала.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео зі своєї поїздки до Франції.

"Ніколи не думала, що опублікую таке відео 💔", — зызнається Цибульська.

«Ми не маємо права допустити, щоб звичайні європейці втомилися підтримувати українців, — сказала мені представниця Об'єднання українців при Посольстві Франції, — Ця масова народна підтримка французів не дає опустити руки вимушеним емігрантам. Українці тут у безпеці, але дуже сумують за домом, їм потрібне рідне слово і пісня», — пояснила Ольга, що спонукало її поїхати за кордон.

Зірка розповіла, що не перетинала наш кордон з початку повномасштабного вторгнення й не збиралася цього робити.

"Хоча мені пропонували. Десятки. Ні, мабуть, сотні разів. Відмовлялася. На питання «чому?» відповідала, що маю бути там, де я найпотрібніша. Виявилося, що на 1 сдиний день я була найпотрібніша в обіймах українців в центрі Парижу", — пише артистка.

Цибульська похвалилася, що ця зустріч зібрала європейських політиків, звичайних людей, звільнених з полону українців, вимушених емігрантів і французьких депутатів.

"Як і тобі, мені сьогодні страшно. Але я не збираюсь емігрувати. Просто тепер ще краще відчуваю, що Україна це світ. Світ, де так багато неймовірних людей. З жовто-блакитним прапором та відважним серцем. Щоб ви не сумнівались, вже їду назад додому. Везу море теплих обіймів від наших людей, що з нетерпінням чекають повернення в Україну", — наголосила Ольга.

Нагадаємо, Цибульська після "бавовни" у Криму замахнулася на Кремль і звернулася до українців.

Також Politeka писала, що Цибульська засвітилася з чоловіком, поділившись щасливим моментом.

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