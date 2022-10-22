На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео со своей поездки во Францию.
"Никогда не думала, что опубликую такое видео 💔", - признается Цыбульская.
«Мы не имеем права допустить, чтобы обычные европейцы устали поддерживать украинцев, – сказала мне представитель Объединения украинцев при Посольстве Франции. – Эта массовая народная поддержка французов не дает опустить руки вынужденным эмигрантам. Украинцы здесь в безопасности, но очень скучают по дому, им нужно родное слово и песня», — объяснила Ольга, что побудило ее уехать за границу.
Звезда рассказала, что не пересекала нашу границу с начала полномасштабного вторжения и не собиралась этого делать.
"Хотя мне предлагали. Десятки. Нет, пожалуй, сотни раз. Отказывалась. На вопрос "почему?" отвечала, что должна быть там, где я нужнее всего. Оказалось, что на 1 день я была нужнее всего в объятиях украинцев в центре Парижа", — пишет артистка.
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Цибульская похвасталась, что эта встреча собрала европейских политиков, обычных людей, освобожденных из плена украинцев, вынужденных эмигрантов и французских депутатов.
"Как и тебе, мне сегодня страшно. Но я не собираюсь эмигрировать. Просто теперь еще лучше чувствую, что Украина это мир. Мир, где так много невероятных людей. С желто-голубым флагом и отважным сердцем. Чтобы вы не сомневались, уже еду обратно домой. Везу море теплых объятий от наших людей, которые с нетерпением ждут возвращения в Украину", - подчеркнула Ольга.
Напомним, Цибульская после "хлопка" в Крыму замахнулась на Кремль и обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что Цибульская засветилась с мужем, поделившись счастливым моментом.
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