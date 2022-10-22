Зірці виповнилося 28 років. У цей святковий день на своїй сторінці в Instagram Кошмал розмістила емоційний пост.

"Happy Birthday to me❤️22.10.22. Особливе число… не тільки тому, що сьогодні мені виповнюється 28 років, а й тому, що 22 моє щасливе число по життю, а цього року воно подвійне. Це точно хороший знак) І хоч це був найкоротший рік в моєму житті, я дуже вдячна долі, рідним та близьким за те, що я сьогодні посміхаюсь і можу всіх обійняти!", — зізнається Ганна.

Актриса додала, що найкращим привітанням для неї буде долучитися до її збору коштів на евакуацію тварин із гарячих точок в Україні. Вона планує зібрати 40 тисяч гривень.

"Бажання загадую одне на нас всіх🕊️ кажуть, не можна казати яке, бо не збудеться, але ж ви самі знаєте що саме я загадала😉 Любов і вдячність у думках і на вустах, як мантра. Обіймаю всіх!", — наголосила Ганна Кошмал.

Шанувальники в коментарях приєднуються до привітань: "З Днем Народження, наша гарна Україночка💛💙. Нехай здійсняться Ваша найзаповітніша мрія🥰", "Вітаю з Днем народження!🎉🎂 🥳 Бажаю щастя, любові, оптимізму, мирного неба над головою, здійснення мрій і перемоги нам! Щоб всі рідні й близькі були поруч щасливі й в безпеці!".

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