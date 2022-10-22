Звезде исполнилось 28 лет. В этот праздничный день на своей странице в Instagram Кошмал разместила эмоциональный пост.

"Happy Birthday to me❤️22.10.22. Особое число… не только потому, что сегодня мне исполняется 28 лет, но и потому, что 22 мое счастливое число по жизни, а в этом году оно двойное. Это точно хороший знак) И хоть это был самый короткий год в моей жизни, я очень благодарна судьбе, родным и близким за то, что я сегодня улыбаюсь и могу всех обнять!", - признается Анна.

Актриса добавила, что лучшим поздравлением для нее будет приобщиться к ее сбору средств на эвакуацию животных из горячих точек в Украине. Она планирует собрать 40 тысяч гривен.

"Желание загадываю одно на нас всех 🕊️ говорят, нельзя говорить какое, потому что не сбудется, но вы сами знаете что именно я загадала 😉 Любовь и благодарность в мыслях и на устах, как мантра. Обнимаю всех!", - подчеркнула Анна Кошмал.

Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям: "С Днем Рождения, наша красивая Украиночка💛💙. Пусть исполнятся Ваша заветнейшая мечта🥰", "Поздравляю с Днем рождения! !🎉🎂 🥳 Желаю счастья, любви, оптимизма, мирного неба над головой, осуществления мечтаний и победы нам! Чтобы все родные и близкие были рядом счастливы и в безопасности!".

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.