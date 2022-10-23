Андрій Данилко разом із "мамою" Вєрки Сердючки актрисою Інною Білокінь активно мандрують Європою з концертним туром та завершили поїздку містами Польщі грандіозним концертом у Варшаві, де до них приєдналися Джамала, ведучий Володимир Остапчук та співачка ROXOLANA (Роксолана Сирота).

На своїй сторінці у Instagram Джамала розмістила ефектні кадри з закулісся виступу, на одному з яких вона позує разом із Данилком в костюмі Сердючки та її сценічною "мамою" з розкішними букетами соняхів у руках, а на другому — з Остапчуком та Роксоланою.

"Доброго вечора! Ми з України! Вєрка Сердючка ❤️❤️❤️🌻", — лаконічно підписала кадри Джамала.

Шанувальники в коментарях до публікації захоплюються зірковою компанією: "Джамала у вас шикарний мейк!😍", "Ви Неймовірні!!", "Красуні наші!!!❤️", "Як класно, що ви з України 💙💛", "Найкращі 🔥", " Джамала красунечка і фантастично талановита!".

В фіналі концерту Данилко та Білокінь вийшли до глядачів у своєму повсякденному вбранні та виконали Dancing Lasha Tumbai з приспівом Russia goodbye. На сцені з ними запалювала й Джамала з Остапчуком та Роксоланою.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.