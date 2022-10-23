Андрей Данилко вместе с "мамой" Верки Сердючки актрисой Инной Белоконь активно путешествуют по Европе с концертным туром и завершили поездку по городам Польши грандиозным концертом в Варшаве, где к ним присоединились Джамала, ведущий Владимир Остапчук и певица ROXOLANA (Роксолана Сирота).

На своей странице в Instagram Джамала разместила эффектные кадры из закулисья выступления, на одном из которых она позирует вместе с Данилко в ​​костюме Сердючки и ее сценической "мамой" с роскошными букетами подсолнухов в руках, а на втором — с Остапчуком и Роксоланой.

"Добрый вечер! Мы из Украины! Верка Сердючка ❤️❤️❤️🌻", — лаконично подписала кадры Джамала.

Поклонники в комментариях к публикации увлекаются звездной компанией: "Джамала у вас шикарный мейк!😍", " Вы Невероятные!!", "Красавицы наши!!!❤️", "Как классно, что вы из Украины 💙💛", "Лучшие 🔥 ", " Джамала красавица и фантастически талантлива!".

В финале концерта Данилко и Белоконь вышли к зрителям в своей повседневной одежде и исполнили Dancing Lasha Tumbai с припевом Russia goodbye. На сцене с ними зажигала и Джамала с Остапчуком и Роксоланой.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.