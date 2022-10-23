Зараз 47-річна артистка активно гастролює містами України зі своєю моновиставою «Я вдома». Цього разу на сторінці в Instagram Могилевська опублікувала домашнє фото, на якому позує босоніж та в простому одязі, та показала, як тримає себе в тонусі.

"Останнім часом я намагаюся якнайменше виїжджати з дому. Повісила вдома дошку Євмінова та займаюся самостійно. Активне силове тренування на дошці з постійною тракцією (розтягуванням хребта) 👍🏻🔥Незважаючи на постійне навантаження попереку під час танців, концертних виступів - я відчуваю себе завжди ідеально. Це дуже корисно і будь-який лікар вам скаже, що немає нічого кращого для хребта. Рекомендую!", — пише Наталія.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку:

"Ви чарівна ! На вас дивишся і виникає почуття спокою ♥️";

"Круто , теж після танців та тренувань, намагаюсь робити гімнастику на дошці, це дійсно допомагає, знімає компресію хребта !";

"Дуже гарно виглядаєте 🔥❤️";

"Так, то є дуже хороша дошка і головне ефективна";

"Яка ви гарна в домашніх умовах, дуже comfy ❤️";

"Виглядаєте просто чудово! Завжди чекаємо ваших нових пісень! Бережіть себе".

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