Сейчас 47-летняя артистка активно гастролирует по городам Украины со своим моноспектаклем «Я дома». На этот раз на странице в Instagram Могилевская опубликовала домашнее фото, на котором позирует босиком и в простой одежде, и показала, как держит себя в тонусе.
"В последнее время я стараюсь как можно меньше выезжать из дома. Повесила дома доску Евминова и занимаюсь самостоятельно. Активная силовая тренировка на доске с постоянной тракцией (растягиванием позвоночника) 👍🏻🔥Несмотря на постоянную нагрузку поясницы во время танцев, концертных выступлений – я чувствую себя всегда идеально. Это очень полезно и любой врач вам скажет, что нет ничего лучше для позвоночника. Рекомендую!", - пишет Наталья.
Поклонники в комментариях поддержали артистку:
"Вы очаровательна! На вас смотришь и возникает чувство покоя ♥️";
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"Круто, тоже после танцев и тренировок, стараюсь делать гимнастику на доске, это действительно помогает, снимает компрессию позвоночника!";
"Очень красиво выглядите 🔥❤️";
"Да, это очень хорошая доска и главное эффективная";
"Какая вы хороша в домашних условиях, очень comfy ❤️";
"Выглядите просто замечательно! Всегда ждем ваших новых песен! Берегите себя".
Напомним, Наталья Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.
Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом.
Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.