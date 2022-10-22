На своїй сторінці в Instagram артистка Даша Астаф'єва розкрила секрети догляду за шкірою.

Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка та актриса Даша Астаф'єва часто розповідає в Інстаграм про різні моменти свого життя та вражає стильними кадрами. Цього разу Даша вирішила розповісти про те, як доглядає себе.

В Інстаграм Астаф'єва показала, як проводить час у косметолога та дивує зовнішністю без фільтра. При цьому артистка постаралася донести до фанів ключові моменти.

«Ранок почав із вольового рішення почати щось нове. Причина – невдоволення станом шкіри та в цілому виглядом. Дратує в'яне колір, недостатній тургор і надмірна пігментація. Заспокоюю себе, що це наслідки стресу. І зараз мої рятувальники – професіонали, які вирішать питання. До речі, як завжди.

Це я одразу після процедури. Звісно, ​​зауважу, що вона дуже комфортна і ліфтинг відчувається одразу. Мені здається ідеальна для тих, у кого, як у мене, чутлива шкіра» - Астаф'єва.

Даша Астаф'єва має двох собак породи сіба-іну – Чичико та Місяць. За словами актриси, Чича — пес спокійний, охайний та інтелігентний. Любить тишу та спокій. Місяць Астаф'єва називає справжнім демоном, незважаючи на білу вовну та ангельський вигляд.

На своїй сторінці в Instagram артистка вирішила показати свій солодкий ранок із пухнастим захисником, з яким їй нічого не страшно.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

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