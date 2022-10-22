На своей странице в Instagram артистка Даша Астафьева раскрыла секреты ухода за кожей.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Даша Астафьева часто рассказывает в Инстаграм о разных моментах своей жизни и впечатляет стильными кадрами. В этот раз Даша решила рассказать о том, как ухаживает за собой.

В Инстаграм Астафьева показала, как проводит время у косметолога и удивляет внешностью без фильтра. При этом артистка постаралась донести до фанатов ключевые моменты.

«Утро начала с волевого решения начать что-то новое. Причина – недовольство состоянием кожи и в целом видом. Раздражает увядающий цвет, недостаточный тургор и чрезмерная пигментация. Успокаиваю себя, что это последствия стресса. И сейчас мои спасатели – профессионалы, решат вопрос. Кстати, как всегда.

Это я сразу после процедуры. Конечно, замечу, что она очень комфортна и лифтинг ощущается сразу. Мне кажется, идеальная для тех, у кого, как у меня, чувствительная кожа» - Астафьева.

Даша Астафьева имеет двух собак породы сиба-ину - Чичико и Луна. По словам актрисы, Чича — пес спокойный, чистоплотный и интеллигентный. Любит тишину и покой. Луну Астафьева называет настоящим демоном, несмотря на белую шерсть и ангельский вид.

На своей странице в Instagram артистка решила показать свое сладкое утро с пушистым защитником, с которым ей ничего не страшно.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.