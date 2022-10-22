Дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук вирішила висловитися про почуття жінок та їх переживання після проведеного опитування. Анна почала активніше спілкуватися в Інстаграм з шанувальниками, тому частіше піднімає гострі та особисті теми.

У спортивному костюмі спочатку Саліванчук показала, як старанно працює заради схуднення та бажаних форм, а потім згадала, як важко займатися іншим. Багато хто не усвідомлює навіть, навіщо йде сюди і що робить.

«Я на груповому занятті запитала дівчат, чи щасливі вони. Усі сказали, що ні. Але ми заради наших ЗСУ маємо намагатися бути щасливими. Усі на автоматі займаються спортом, і ніхто не знає, що буде за п'ять хвилин. Немає жодних планів» – поділилася спостереженнями Ганна.

Також Саліванчук розмістила кадри з нової фотосесії та зізналася, що миттєво змінило її настрій на зйомці.

"Різниця між кадрами - секунди, а це просто фотограф сказала подумай про дітей" життя!", - пише актриса.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

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