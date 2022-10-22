Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук решила высказаться о чувствах женщин и их переживаниях после проведенного опроса. Анна стала активнее общаться в Инстаграм с поклонниками, поэтому чаще поднимает острые и личные темы.

В спортивном костюме сначала Саливанчук показала, как усердно трудится ради похудения и желанных форм, а после упомянула, как трудно заниматься другим. Многие не осознают даже, зачем идут сюда и что делают.

«Я на групповом занятии спросила у девочек, счастливы ли они. Все сказали, что нет. Но мы ради наших ВСУ должны стараться быть счастливыми. Все на автомате занимаются спортом, и никто не знает, что будет через пять минут. Нет никаких планов» - поделилась наблюдениями Анна.

Также Саливанчук разместила кадры из новой фотосессии и призналась, что моментально изменило ее настроение на съемке.

"Разница между кадрами - секунды, а это просто фотограф сказала подумай о детях💔 После вчерашнего опроса в спортзале о счастье я еще больше ощущала боль всех женщин, потерявших детей, мужей, родных, дома, города, имущество, друзей, работу и привычную счастливую жизнь!", — пишет актриса.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.