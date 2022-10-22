Танцівниця Ілона Гвоздьова, яка є багаторазовою учасницею та переможницею шоу "Танці зі зірками", зворушливо привітала свого чоловіка з днем народження.

Ілона та її чоловік Іван Хом’ячук уже 8 років у шлюбі. У них є старша донька Валерія, яка народилася в 2015 році, та маленький син Домінік, якому нещодавно виповнилося 2 рочки.

Цього разу на честь дня народження чоловіка на своїй сторінці в Instagram танцюристка розмістила низку світлин, на яких позує разом із коханим.

"Сьогодні в тебе День народження, Іван Хом'ячук. Хочу побажати тобі здоров’я, сили і витримки! Ми багато з тобою пройшли і пережили, незважаючи ні на що, все так само люблю тебе і готова йти за тобою у вогонь і в воду! Твоя назавжди на Землі і перед Богом!", — привітала Гвоздьова Хом'ячука.

Шанувальники зірки "Танців з зірками" в коментарях засипали зіркове сімейство привітаннями: "Неймовірно красиві фото, неймовірно щасливої пари, дивовижної осені України❤️", "З іменинником🌺Щастя та здоров'я, гарного настрою завжди", "Вітаю! Мирного неба! Наснаги, витримки, сил! Нових починань!".

Нагадаємо, 9 вересня Ілона Гвоздьова та її чоловік Іван Хом’ячук обвінчалися після 8 років подружнього життя. Церемонія вінчання відбувалася в Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві.

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