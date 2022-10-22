На своїй сторінці в Instagram зірка, яка нещодавно відзначила своє 35-річчя, розповіла, над чим вона зараз працює.

"Протягом останнього місяця мій Координаційний Центр ативно зростав і розширював свою роботу. Завдяки небайдужим українцям ми запустили новий проєкт підтримки сімей зі статусом ВПО ♥️ Поки ще трохи рано підбивати якісь підсумки, проте важко переоцінити масштаб допомоги, яку надають наші донори! 🥰", — пише Леся Нікітюк.

Телеведуча також запропонувала шанувальникам приєднатися до її команди.

"Запрошую вас долучитися до цієї ініціативи: напишіть нам у ТГ канал ( посилання в біо), розкажемо про роботу проєкту, підкажемо як долучитися і чим допомогти 🙏🏻 Поки ЗСУ тримають фронт, ми з вами маємо притримати для них тил", — наголосила Леся.

Українці в коментарях підтримали ведучу:

"Скільки наші дівчата роблять для людей, для країни! Наші зірки! Хай буде соромно тим чоловікам "зіркам", яки здриснули від перших вибухів, і сидять досі в "америках", "іспаніях" та "німеччинах"!";

"Красива, розумна, з почуттям гумору УКРАЇНКА.❤️З такими людьми не подолати Україну";

"Лесюня, ти така прекрасна, не тільки зовні, дякуємо тобі за те, що ти в нас є".

Нагадаємо, Нікітюк зводила свого "мецената" в салон і показала результат.

Як Politeka повідомляла, Леся Нікітюк висловилася на адресу Єфросініної після різкого відео.

Також Politeka писала, що Нікітюк у топіку показала, чого досягла з фітнес-тренером Боржемською.