На своей странице в Instagram звезда, недавно отметившая свое 35-летие, рассказала, над чем она сейчас работает.
"В течение последнего месяца мой Координационный Центр активно рос и расширял свою работу. Благодаря неравнодушным украинцам мы запустили новый проект поддержки семей со статусом ВПЛ ♥️ Пока еще немного рано подводить какие-то итоги, однако трудно переоценить масштаб помощи, которую оказывают наши доноры! 🥰", — пишет Леся Никитюк.
Телеведущая также предложила поклонникам присоединиться к ее команде.
"Приглашаю вас присоединиться к этой инициативе: напишите нам в ТГ канал (ссылка в био), расскажем о работе проекта, подскажем как присоединиться и чем помочь 🙏🏻 Пока ВСУ держат фронт, мы с вами должны придержать для них тыл", - подчеркнула Леся.
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Украинцы в комментариях поддержали ведущую:
"Сколько наши девушки делают для людей, для страны! Наши звезды! Да будет стыдно тем мужчинам "звездам", которые вздрогнули от первых взрывов, и сидят до сих пор в "америках", "испаниях" и "германиях"!";
"Красивая, умная, с чувством юмора УКРАИНКА.❤️С такими людьми не преодолеть Украину";
"Лесюня, ты так прекрасна, не только снаружи, благодарим тебя за то, что ты у нас есть".
Напомним, Никитюк сводила своего "мецената" в салон и показала результат.
Как Politeka сообщала, Леся Никитюк высказалась в адрес Ефросининой после резкого видео.
Также Politeka писала, что Никитюк в топике показала, чего достигла с фитнес-тренером Боржемской.