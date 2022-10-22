Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка порушила дуже важливу тему.

"Україна в очах іноземців - ЯКА вона? Про ЩО ми для інших, хто тільки зараз почав для себе відкривати нашу країну? За нову генерацію в музиці- я спокійна і навіть страшенно пишаюсь тим, що зараз відбувається 😻 В України є гарне обличчя, яке так намагаються зараз замалювати", — пише Огнєвіч.

Злата пояснила, що зараз іноземні гранти дають кошти на проєкти, де активно створюється портрет сільського життя та домашнього господарства в Україні.

"І ВСЕ, розумієте? 😏 З усією повагою до сільського життя (я сама в дитинстві і корівок пасла в бабусі, і свинок годувала, і вважаю селян неймовірно щирими й працьовитими людьми ❤️). Але🧐 ЧОМУ активно пропагується лише ця частина нашої історії, видаються активно кошти на подібні зйомки/проєкти, і ці кошти настільки «ласий шматочок», що ті, хто втілює подібні проєкти в життя, мимоволі приймають участь в анти-пропаганді нашої країни 🤷🏻‍♀️ з неймовірною, насправді, історією", — наголосила співачка.

Далі Злата Огнєвіч розповіла, що в нас була потужна артистократія, народжувались видатні письменники, як от Пантелеймон Куліш, сильні політичні дячі, історики, вчені, як Дмитро Яворницький, успішні бізнесмени, меценати, як Нікола Терещенко, актори, драматурги, поети, художники.

"Це ж неймовірний пласт саме української культури! Ми не освідомлюємо, НАСКІЛЬКИ видатна наша культурна спадщина. Це, доречі, відповідь на питання: чому українці настільки талановиті 😍 Бо все закладено на генетичному рівні! А гончарно-порцелянові заводи ( які розібрали на металобрухт 😢), вироби з них експортувались у понад 120 ❗️ країн світу! І, повірте, я бачила нещодавно вцілілі екземпляри звідти, вони розкішні! Тому, Україна - це не тільки про сільське господарство, а і про культурну спадщину. Я хочу бачити такі проєкти 🤗", — додала артистка.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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