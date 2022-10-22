В этот раз на своей странице в Instagram артистка подняла очень важную тему.

"Украина в глазах иностранцев - КАКАЯ она? О ЧЕМ мы для других, кто только сейчас начал для себя открывать нашу страну? За новую генерацию в музыке - я спокойна и даже ужасно горжусь тем, что сейчас происходит 😻 У Украины есть красивое лицо, которое так пытаются сейчас зарисовать", — пишет Огневич.

Злата объяснила, что сейчас иностранные гранты дают средства на проекты, где активно создается портрет сельской жизни и домашнего хозяйства в Украине.

"И ВСЕ, понимаете? 😏 Со всем уважением к сельской жизни (я сама в детстве и коровок пасла у бабушки, и свинок кормила, и считаю крестьян невероятно искренними и трудолюбивыми людьми ❤️). Но 🧐 ПОЧЕМУ активно пропагандируется только эта часть нашей истории, выдаются активно средства на подобные съемки/проекты, и эти средства настолько «лакомый кусочек», что те, кто воплощает подобные проекты в жизнь, невольно принимают участие в анти-пропаганде нашей страны 🤷🏻‍♀️ с невероятной, по сути, историей", — подчеркнула певица.

Далее Злата Огневич рассказала, что у нас была мощная артистократия, рождались выдающиеся писатели, как Пантелеймон Кулиш, сильные политические деятели, историки, ученые, как Дмитрий Яворницкий, успешные бизнесмены, меценаты, как Никола Терещенко, актеры, драматурги, поэты, художники.

"Это же невероятный пласт именно украинской культуры! Мы не осознаем, насколько выдающееся наше культурное наследие. Это, кстати, ответ на вопрос: почему украинцы настолько талантливы 😍 Потому что все заложено на генетическом уровне! А гончарно-фарфоровые заводы (которые разобрали на металлолом 😍 ), изделия из них экспортировались в более чем 120 ❗️ стран мира! И, поверьте, я видела недавно уцелевшие экземпляры оттуда, они роскошны!Поэтому, Украина - это не только о сельском хозяйстве, но и о культурном наследии. Я хочу видеть такие проекты 🤗 ", - добавила артистка.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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