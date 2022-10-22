Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кадри з чергової фотосесії у найромантичнішому місті світу Парижі, вона позувала для фото сама.

Як видно, на нових знімках Дашу знято в затишному паризькому кафе в романтичній атмосфері. Перед камерою дівчина з'явилася у стильному образі – на ній чорні шкіряні штани, майка в тон та темний смугастий піджак оверсайз. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий витончений макіяж і загадкове вираження.

У підписі до публікації Квіткова запропонувала шанувальникам вибрати, яка із фотографій їм подобається більше. Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини, засинаючи її компліментами: "Всі хороші, але друга це підпал", "Шоста. Інші дуже красиві, але з одним і тим же поглядом. Даша, а яка вам подобається?" , "Перша дуже красива", "Загадкова така", "Яка красива", "Даша, хіба тут можна вибрати одну!? Усі неймовірні", "Це просто вау", "Всі класні", "Нереально круті фото. Мені всі подобаються ", "Друга і восьма, це кохання".

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Як повідомляла Politeka, "Холодно мені": Квіткова з "Холостяка" в гордій самоті влаштувала фотосесію у Парижі.

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