Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав незвичайне фото з Миколаївської області та розповів, про що думає після зустрічей з військовими.

Як видно, на новій фотографії Ектор зобразив себе сам, стоячи на тлі стели, яка свідчить, що він у Миколаївській області. Видно, що кухар у відмінному настрої він демонструє свій біцепс і мило посміхається в об'єктив.

У підписі до публікації Хіменес-Браво розповів: "Пару думок. Коли їду до хлопців, то думаю — а що б я хотів від себе, як від людини, якби був на їх місці? Мабуть, простої розмови, щирої. Не бачити в очах жалість, не бачити "ви наша єдина надія". І точно не відчувати "запрошеного гостя" серед нас. Все має бути комфортно. Щодня зустрічаю стільки людей, і для всіх них я — Ектор Хіменес-Браво, відчуваю це дуже чітко. А там це неважливо. І я радий, що з ними це не має значення, всі рівні. Бо насправді, вони мої кумири, герої та зірки, а я просто радий готувати борщ і слухати їх історії. Отакі думки".

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