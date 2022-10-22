Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кадри з чергової фотосесії у найромантичнішому місті світу Парижі, проте позувала для фото одна.

Як видно, на нових знімках Дашу знято на вулицях французької столиці Парижа, а на одному з фото на тлі Ейфелевої вежі. Перед камерою дівчина з'явилася у стильному аутфіті – на ній чорні шкіряні штани, майка в тон та темний смугастий піджак оверсайз. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі у неї модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Квіткова написала французькою мовою: "Гуляти нічним Парижем, холодно, мені подобається. Гуляти Парижем, гуляти з тобою". Шанувальники відразу почали коментувати нове відео Квіткової: "Це дуже стильно", "Ваші фото з Парижа чудові", "Така чарівна Дар'я", "Дашка, заходь у гості", "Вау", "Неймовірні фото", "Що за бренд окулярів?", "Моя мрія".

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