Популярний український кулінар, шоумен і блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор показав яскраву фотографію у незвичайному місці, а у підписі до неї поділився новою кулінарно-соціальною ідеєю.

Так Євген розповів, що вирішив провести онлайн-зустріч із дітьми та поговорити з ними про їжу і не тільки. За задумом шеф-кухаря, ця зустріч має підтримати та емоційно розрядити дітей.

У підписі до публікації Клопотенко розкрив усі подробиці: "Хочу зробити онлайн-зустріч для дітей і підлітків. Щоб і підтримати, і емоційно їх розрядити, і поговорити з ними про харчування. Поясню, що коли вони їдять правильну їжу, то і настрій краще. Плюс знаю, що діти мають стереотипи щодо корисного харчування. Про це з ними теж поговоримо. Бо я теж колись думав, що здорова їжа - це фігня. Зустріч буде безкоштовною, у наступний вівторок, посилання на запис у профілі".

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