Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила кадры из очередной фотосессии в самом романтическом городе мира Париже, она позировала для фото одна.

Как видно, на новых снимках Даша запечатлена в уютном парижском кафе в романтической атмосфере. Перед камерой девушка появилась в стильном образе – на ней черные кожаные штаны, майка в тон и темный полосатый пиджак оверсайз. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий изящный макияж и загадочное выражение.

В подписи к публикации Квиткова предложила поклонникам выбрать, какая из фотографий им нравится больше. Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки, засыпая ее комплиментами: "Все хороши, но вторая это поджог", "Шестая. Другие очень красивые, но с одним и тем же взглядом. Даша, а какая вам нравится?", "Первая очень красивая", "Загадочная такая", "Какая красивая", "Даша, разве здесь можно выбрать одну!? Все невероятные", "Это просто вау", "Все классные", "Нереально крутые фото. Мне все нравятся", "Вторая и восьмая, это любовь".

Напомним, "Поговорить с ними о…": Клопотенко из "Мастер Шеф" решил встретиться с детьми и подростками.

Как сообщала Politeka, "Холодно мне": Квиткова из "Холостяка" в гордом одиночестве устроила фотосессию в Париже.

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