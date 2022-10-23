За час повномасштабного вторгнення рф артист лише ненадовго приїздив на батьківщину, але він продовжує гастролювати Європою, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на допомогу українським захисникам.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Монатик показав несподіване відео зі свого виступу в Іспанії, де до нього на сцену вийшли сини Платон та Данило.

"Цей виступ у Мадриді був особливий, бо до нас на концерт завітала моя сім’я. Ми так рідко зараз бачимося…😞 і кожна зустріч така особлива і незабутня. Хочеться бути разом якомога довше. І за кулісами, і на сцені", — зізнається Діма.

Співак розповів, що на благодійних концертах світового туру «ART Оборона» він з командою намагаються постійно робити неочікувані сюрпризи для шанувальників.

"Проводимо благодійні аукціони, робимо цікаві колаборації з друзями-артистами, виконуємо прем’єри пісень. Все заради того, щоб дарувати такі необхідні, такі рідкісні нині емоції щастя і хоча б на декілька годин зануритися у музичну терапію. Приходьте до нас на концерти і ставайте частиною Арт Оборони! Ми вистоїмо! І все буде Україна! 💙💛", — додав артист.

Дружина Монатика Ірина одразу ж відреагувала на публікацію в коментарях, написавши: "🙌🙌найцінніші моменти життя! My love 💛💛💛💛".

Нагадаємо, Дмитро Монатик згадав, як проводив час з синами до війни.

Як повідомляла Politeka, Монатик дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.

Також Politeka писала, що Дмитро Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і нарвався на критику.