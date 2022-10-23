За время полномасштабного вторжения рф артист лишь ненадолго приезжал на родину, но он продолжает гастролировать по Европе, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на помощь украинским защитникам.
В этот раз на своей странице в Instagram Монатик показал неожиданное видео со своего выступления в Испании, где к нему на сцену вышли сыновья Платон и Даниил.
"Это выступление в Мадриде было особое, потому что к нам на концерт пришла моя семья. Мы так редко сейчас видимся… 😞 и каждая встреча такая особенная и незабываемая. Хочется быть вместе как можно дольше. И за кулисами, и на сцене", — признается Дима.
Певец рассказал, что на благотворительных концертах мирового тура "ART Оборона" он с командой пытаются постоянно делать неожиданные сюрпризы для поклонников.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Вечная память нашему Герою!": на фронте погиб львовский учитель, ставший боевым медиком
Российский посол в ООН сбежал перед выступлением Украины: "Хотел бы заранее..."
Жена Остапчука на фоне слухов о разводе решила поднять личную тему: "Это будет мое до"
Самая богатая певица Украины показала мужа-миллиардера и дочерей-близняшек: "Какие все счастливые..."
"Проводим благотворительные аукционы, делаем интересные коллаборации с друзьями-артистами, выполняем премьеры песен. Все ради того, чтобы дарить столь необходимые, столь редкие ныне эмоции счастья и хотя бы на несколько часов погрузиться в музыкальную терапию. Приходите к нам на концерты и становитесь частью Арт Обороны! Мы выстоим! И все будет Украина! 💙💛", — добавил артист.
Жена Монатика Ирина сразу же отреагировала на публикацию в комментариях, написав: "🙌🙌самые ценные моменты жизни! My love 💛💛💛💛".
Напомним, Дмитрий Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.
Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.
Также Politeka писала, что Дима Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.