За время полномасштабного вторжения рф артист лишь ненадолго приезжал на родину, но он продолжает гастролировать по Европе, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на помощь украинским защитникам.

В этот раз на своей странице в Instagram Монатик показал неожиданное видео со своего выступления в Испании, где к нему на сцену вышли сыновья Платон и Даниил.

"Это выступление в Мадриде было особое, потому что к нам на концерт пришла моя семья. Мы так редко сейчас видимся… 😞 и каждая встреча такая особенная и незабываемая. Хочется быть вместе как можно дольше. И за кулисами, и на сцене", — признается Дима.

Певец рассказал, что на благотворительных концертах мирового тура "ART Оборона" он с командой пытаются постоянно делать неожиданные сюрпризы для поклонников.

"Проводим благотворительные аукционы, делаем интересные коллаборации с друзьями-артистами, выполняем премьеры песен. Все ради того, чтобы дарить столь необходимые, столь редкие ныне эмоции счастья и хотя бы на несколько часов погрузиться в музыкальную терапию. Приходите к нам на концерты и становитесь частью Арт Обороны! Мы выстоим! И все будет Украина! 💙💛", — добавил артист.

Жена Монатика Ирина сразу же отреагировала на публикацию в комментариях, написав: "🙌🙌самые ценные моменты жизни! My love 💛💛💛💛".

Напомним, Дмитрий Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Дима Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.