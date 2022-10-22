Відомий музикант та виконавець Позитив розповів, що в нього вже давно є дівчина.

Популярний український музикант, колишній соліст гурту "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородний), який нещодавно пішов із продюсерського центру Потапа і днями презентував дуетний трек зі співачкою Анною Трінчер, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу артист з'явився на ефірі у Слави Дьоміна, де вперше розповів про своє нове кохання.

Відео ефіру шоу "Слава+Таня" із цим фрагментом Дьомін опублікував на своїй сторінці в Instagram. У ньому вони з співвідомою запитували у Позитива про його особисте життя і артист зізнався, що в нього є дівчина, і багато хто вже давно про це знає. Проте, Дьоміна ця інформація дуже здивувала та схвилювала.

"У мене є дівчина. А ти не знав? Я скажу так, багато хто вже може здогадуватися і знає давно. Я просто думаю, що зараз не час про це говорити. Так, давно, до війни. Вона в цій моїй сфері працює", - розповів Олексій.

При цьому артист відбивався від питань, які ведуть про те, що це за дівчина, як її звуть і де вони познайомилися. Однак зізнався, що вони були знайомі вже давно, а відносини почалися ще до початку війни.

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