Популярный украинский музыкант, бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородный), который недавно ушел из продюсерского центра Потапа и на днях презентовал дуэтный трек с певицей Анной Тринчер, часто радует поклонников яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз артист появился на эфире у Славы Демина, где впервые рассказал о своей новой любви.

Видео эфира шоу "Слава+Таня" с этим фрагментом Демин опубликовал на своей странице в Instagram. В нем они с соведущей спрашивали у Позитива о его личной жизни и артист признался, что у него есть девушка, и многие уже давно об этом знают. Однако, Демина эта информация очень удивила и взволновала.

"У меняесть девушка. А ты не знал? Я скажу так, многие уже могут догадываться и знают давно. Я просто думаю, что сейчас не время об этом говорить. Да, давно, до войны. Она в этой моей сфере работает", - рассказал Алексей.

При этом артист отбивался от вопросов ведущих о том, что это за девушка, как ее зовут и где они познакомились. Однако, признался, что они были знакомы уже давно, а отношения начались еще до начала войны.

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